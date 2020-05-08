كوريا الجنوبية.. إغلاق الملاهي الليلية والحانات بعد تسجيل إصابات جماعية بكورونا

طالبت حكومة كوريا الجنوبية الملاهي الليلية والحانات بتعليق العمل طواعية لمدة شهر، بعدما تم الإبلاغ عن إصابات جماعية بفيروس كورونا في حي إيتاون في سيئول.

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ونصحت الحكومة الملاهي الليلية والحانات في جميع أنحاء البلاد بتعليق العمل طواعية لمدة شهر، بدءا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، فيما تخطط الحكومة أيضا لتشديد الإجراءات الاحترازية، مثل التأكد من ملء سجلات الدخول للزوار بدقة.

يأتي ذلك، بعدما ظهرت نتائج اختبار مريض يبلغ من العمر 29 عاما إيجابية، زار 5 ملاه ليلية وحانات في منطقة إيتاون في ليلة واحدة الأسبوع الماضي، وتبين وجود 14 حالة أخرى متعلقة بهذه الحالة، وفق ما أكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت السلطات الصحية أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس في الملاهي الليلية لم يرتدوا الكمامات الواقية أثناء زيارتهم، فيما لم تتوصل السلطات الصحية حتى الآن إلى كيفية انتقال العدوى للمريض الأول.

تجدر الإشارة، إلى أن كوريا الجنوبية لم تبلغ عن أي حالات محلية خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت الحكومة قد قررت تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، بعد تراجع أعداد الإصابات الجديدة في البلاد.

المصدر: يونهاب