روما تكشف عن مطلب واجهها به جيرانها في بداية أزمة كورونا بدلا من المساعدة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تلقت في بداية أزمة فيروس كورونا "معدات الوقاية الشخصية أولا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال دي مايو في كلمة ألقاها في ندوة عن "حال الاتحاد الاوروبي" اليوم الجمعة: "لقد وضعنا تحدي كوفيد-19 أمام هشاشة إنجازاتنا".

وأضاف "خلال بداية تفشي الوباء، بدأت بعض البلدان القريبة في إغلاق حدودها مع إيطاليا، وشهدنا مطالبات بشهادة "الخلو من الفيروس" للمنتجات الإيطالية"، مشيرا إلى أن "إيطاليا تلقت مساعدات فيما يتعلق بمعدات الوقاية الشخصية أولا من خارج الاتحاد الأوروبي ثم من دوله الأعضاء".

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ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه "أمام هذا الوضع، أدركنا مدى محدودية حياتنا إذا انعدمت فجأة الحريات الأساسية الأربع: حرية حركة الأشخاص والخدمات والسلع ورأس المال. المؤسسات القوية وذات المصداقية هي التي تضمن احترام هذه الحريات"، وقال "إن ما طلبته إيطاليا هو إظهار تضامن حقيقي من الجانب الأوروبي".

يذكر أن روسيا والصين كانتا بين الدول الأولي التي قدمت مساعدة لإيطاليا في مكافحة كورونا، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعبير عن عدم ارتياحه لـ"كثرة الحديث" عن هذه المساعدات، وإلى مناشدة الدول الأوروبية زيادة الدعم لإيطاليا، كي "لا تكون أوروبا أنانية".

المصدر: وكالة "آكي"