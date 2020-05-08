بوتين يهنئ شعوب الاتحاد السوفيتي السابق في الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى عدد من الدول التي كانت في السابق في قوام الاتحاد السوفيتي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أرسل بوتين رسائل تهنئة إلى قادة ومواطني أذربيجان، وأرمينيا ، وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، ومولدوفا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأشار بوتين في رسائله، إلى أن الحفاظ على ذكرى أولئك الذين "دافعوا عن حرية أراضيهم على حساب عدد لا يحصى من التضحيات والحرمان" هو واجب مقدس للأجيال الحالية.

كما دعا الرئيس الروسي إلى الاهتمام ورعاية قدامى المحاربين الذين قاتلوا في الحرب الوطنية العظمى.

وبعث الزعيم الروسي في نفس الوقت رسائل تهنئة مماثلة لقيادة وشعوب بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وفي وقت سابق، تبادل بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التهاني بمناسبة الذكرى الـ 75 لتحرير العالم من النازية.

المصدر: RT