في ذكرى دحر النازية.. بوتين وميركل يؤكدان على الدعم المتبادل في الحرب ضد كورونا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة مكالمة هاتفية بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للانتصار على النازية وتحرير أوروبا والعالم منها.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وميركل تبادلا أثناء المكالمة التهنئة بهذه المناسبة، لافتة إلى أن هذه الذكرى تحظى بأهمية رمزية خاصة بالنسبة لروسيا وألمانيا.

وذكر بيان الكرملين أنه تم التأكيد في المكالمة على ضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية للأحداث المأساوية التي مر بها العالم في تلك السنوات، مضيفا أن الطرفين أعربا عن قناعتهما بأن كلا الدولتين لن تنيسا الوطنيين الألمان الذين قاوموا النظام النازي بتفان.

ولفت بوتين وميركل إلى شراكة روسيا وألمانيا الآن في تسوية كثير من القضايا الدولية الملحة، وأبدا تطلعهما إلى تطوير العلاقات على نحو بناء.

وأكد بيان الكرملين أن بوتين وميركل تبادلا أثناء المكالمة آراءهما بشأن الأوضاع حول جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأعربا عن نيتهما المشتركة تقديم الدعم المتبادل بين دولتيهما ومواصلة التعاون الوثيق في محاربة تفشي العدوى.

المصدر: RT