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بيلاروس تؤكد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

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بيلاروس تؤكد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
Reuters Vasily Fedosenko
الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يشارك في الانتخابات البرلمانية عام 2016
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صادق البرلمان البيلاروسي اليوم الجمعة على تحديد التاسع من أغسطس المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد .

وأعلن رئيس مجلس النواب البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، أن كثيرا من "العمل الجاد والمسؤول" ينتظر المشرعين في سبيل تنظيم الانتخابات "كي تجرى بشكل شفاف وديمقراطي وبالتوافق التام مع الدستور".

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وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن مؤخرا أنه لا داعي لتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر على خلفية جائحة فيروس كورونا، قائلا إن الدستور يتطلب إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 30 أغسطس.

وينوي لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 الترشح لولاية لرئاسية سادسة في الانتخابات القادمة، فيما تجري المعارضة حاليا انتخابات داخلية لاختيار مرشح مشترك عنها.

وكانت بيلاروس بين الدول القليلة التي امتنعت عن فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وأعرب لوكاشينكو مرارا عن شكوكه بشأن خطورة كورونا.

المصدر: وكالات

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