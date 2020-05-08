إصابة 77 سجينا و26 موظفا في أقدم سجن هندي بكورونا

ثبتت إصابة 77 سجينا على الأقل و26 موظفا في أكبر وأقدم سجن في مومباي بالهند، بفيروس كورونا.

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وأوضح وزير داخلية ولاية ماهاراشترا الغربية أنيل ديشموخ، والتي تعد مومباي عاصمتها السياسية، أمس الخميس أن: "هؤلاء السجناء تم عزلهم بمساعدة هيئة مومباي المدنية وسيتم إرسالهم إلى مستشفى المدينة المدني لتلقي العلاج".

ويضم السجن الذي أقيم على مساحة 0.81 هكتار، حوالي 2800 سجين، على الرغم من أن طاقته الاستيعابية حوالي 800.

وأشارت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مسؤولي السجن إلى أن عدد السجناء والموظفين المصابين بالفيروس من المرجح أن يرتفع.

وبعد تفشي الوباء، دعت المحكمة العليا في مارس، إلى تقليل كثافة جميع السجون في الهند. وأفرجت ماهاراشترا عن 5000 سجين من إجمالي 26000 سجين في الولاية، يقضون أحكاما تقل عن 7 سنوات بشكل مشروط.

ويوجد في الولاية 9 سجون، تتسع لحوالي 14000 نزيل.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، سجلت مومباي 11219 حالة إيجابية بفيروس كورونا، بعد إضافة 692 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 437، مع تسجيل 25 وفاة جديدة أمس الخميس.

المصدر: شينخوا