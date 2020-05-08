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الهند تسجل 3390 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 56342

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الهند تسجل 3390 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 56342
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة 103 وفيات و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات 1886 والإصابات 56342.

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وبحسب مسؤولين بالوزارة، غادر 16540 شخصا المستشفيات لتحسن صحتهم، ويبلغ عدد الحالات النشيطة في البلاد 37916.

ويصادف اليوم الجمعة اليوم 45 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء. وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 مارس، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 مايو.

المصدر: شينخوا

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