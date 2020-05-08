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عشية رفع الإغلاق.. باكستان تشهد ارتفاعا متسارعا لأعداد مصابي كورونا

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عشية رفع الإغلاق.. باكستان تشهد ارتفاعا متسارعا لأعداد مصابي كورونا
Reuters Akhtar Soomro
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سجلت باكستان اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا لتتجاوز الحصيلة 25 ألفا، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام بغية إنقاذ الاقتصاد.

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وأعلنت السلطات اليوم عن تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 1523 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 25837، فيما زادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، اعتبارا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد المنزلق إلى ركود.

المصدر: "رويترز"

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