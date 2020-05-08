زيارة بوتين للصين في الخريف لا تزال على جدول الأعمال

أعلن السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، أن الخطط الأولية للزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير بوتين، للصين في أوائل الخريف المقبل لا تزال قائمة.

وقال دينيسوف في مقابلة مع الصحفيين الروس: "كما تعلمون، من المقرر في الأيام العشرة الأخيرة من شهر يوليو انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقمة مجموعة بريكس في بطرسبورغ. لقد بحثنا بشكل مبدئي مع الشركاء الصينيين إمكانية إجراء زيارة رسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين في بداية الخريف المقبل".

وأضاف السفير، أنه قبل أن تبدأ هذه الأحداث (الجائحة)، كان يجري بحث أولي دون تحديد التواريخ لإمكانية تنظيم زيارة رسمية للرئيس الروسي إلى الصين في سبتمبر.

وقال: "الاتصالات بين قادتنا نشطة للغاية، وتجري بين الزعيمين 4-5 لقاءات كل عام في روسيا والصين وفي دول ثالثة خلال فعاليات دولية. ولكن هناك دائما زيارة دولة واحدة أو زيارة رسمية".

المصدر: تاس