سفير بريطانيا في أنقرة يدافع عن مستلزمات طبية استوردتها بلاده من تركيا

رد سفير بريطانيا لدى تركيا، دومينيك تشيلكوت، على معلومات نشرتها وسائل إعلام بلاده، تقول إن مستلزمات طبية استوردتها لندن من تركيا، "غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستخدام".

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وقال تشيلكوت، في تغريدة على "تويتر"، الخميس، إن "الأخبار الواردة في بعض وسائل الإعلام البريطانية، بأن 400 ألف قطعة من المستلزمات الطبية التركية غير صالحة للاستخدام، غير صحيحة".

وأضاف أن "عددا قليلا فقط من البدلات الطبية الواقية المستوردة من شركة تركية خاصة، فشلت في اجتياز الاختبارات".

وتابع: "بينما تجاوز القسم الأكبر المستورد من نفس الشركة، الاختبارات بنجاح، وهي مناسبة للاستخدام في القطاع الصحي البريطاني".

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تتقدم ببالغ الشكر لنظيرتها التركية لتقديمها مستلزمات طبية واقية لها.

وأضاف أن هناك دفعة جديدة من المستلزمات الطبية، "لا علاقة لها بالمساعدات الطبية التي أرسلتها تركيا سابقا إلى بريطانيا أو بالـ 68 ألف بدلة واقية التي وفرتها أنقرة عقب إخفاق شركة خاصة في توفيرها بالوقت المحدد".

وأوضح أن القسم الأكبر من المستلزمات الأخيرة المرسلة، ما زال ينتظر الخضوع للاختبارات.

وفي وقت سابق الخميس، نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية، ادعاءات نشرها الإعلام البريطاني زعم فيها عدم مطابقة الملابس المرسلة من تركيا للمعايير الدولية.

وأوضح المتحدث أن بلاده استلمت من شركة تركية خاصة جزءا من أصل 400 ألف بدلة واقية كانت قد تقدمت بطلب لشرائها، وأن معظمها اجتازت الاختبارات بنجاح، مقابل جزء ضئيل فقط لم يستوف المعايير.

وأضاف أن "السلطات التركية ساهمت في توفير 68 ألف بدلة عقب إخفاق الشركة الخاصة في توفير الطلبية بالوقت المحدد، وجميع هذه البدلات تجاوزت الاختبارات، وسنبدأ بتوزيعها على العاملين في قطاع الصحة فورا".

المصدر: "الأناضول"