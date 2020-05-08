اتصال هاتفي بين مسؤولين أمريكيين وصينيين

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن كبار ممثلي التجارة في الصين والولايات المتحدة أجروا مكالمة هاتفية يوم الجمعة.

وأكدت الوزارة موافقة الجانبين على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والصحة.

وقالت الوزارة إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اتفقوا أيضا خلال المكالمة على أن البلدين سيعملان معا لخلق بيئة مواتية لتنفيذ المرحلة التجارية الأولى التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.

وهذا هو أول اتصال رسمي بين ليو ولايتهايز منذ توقيع الاتفاق في يناير الماضي في ظل الخلافات بين البلدين بسبب جائحة كورونا.

المصدر: رويترز + وكالات