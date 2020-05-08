الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز المليون و219 ألفا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من مليون و219 ألف حالة، بزيادة 25253 عن الإحصاء السابق.

وأشارت المصادر ذاتها الخميس، إلى أن "عدد الوفيات زاد بواقع 2495 ليصل إلى 73297 حالة".

وأكدت المصادر، إلى أن "الحصيلة هي لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، حتى مساء الأربعاء"، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.

يذكر أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، وافقت على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة Moderna.

وأعلنت الشركة الخميس، أن "إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح".

وحسب الشركة المنتجة، فإنه "سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم التحاق متطوعين آخرين بالاختبارات أعمارهم فوق 55 عاما".

المصدر: "رويترز"