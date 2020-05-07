سجال على "تويتر" بين مغني روك ووزير الخزانة الأمريكي

وجه مغني فرقة "غانز أند روزز" أكسل روز انتقادات لاذعة عبر "تويتر" لوزير المال الأمريكي ستيف منوتشين، الذي رد عليه ولم يتجاهل تغريدته.

وكتب المغني الغاضب من طريقة إدارة حكومة ترامب لأزمة كورونا: "الخبر بات رسميا! مهما كان رأي أي كان سابقا بستيفن منوشين، فهو أحمق بشكل رسمي".

It’s official! Whatever anyone may have previously thought of Steve Mnuchin he’s officially an asshole. — Axl Rose (@axlrose) May 6, 2020



ورد الوزير الأمريكي بعد بضع ساعات على هذا الهجوم، سائلا مغني الروك: "ماذا قدمت لبلدك مؤخرا؟"، مرفقا عن طريق الخطأ رسالته بعلم ليبيريا الشبيه بالعلم الأمريكي.

وتواصل السجال الإلكتروني مع رد آخر من أكسل روز قال فيه "لم أكن مدركا أننا نأمل في محاكاة النموذج الاقتصادي الليبيري".

وأضاف: "خلافا لهذه الحكومة، لست مسؤولا عن وفاة أكثر من سبعين ألف شخص وخلافا لكم، لا أتولى مسؤولية حكومية ولا أطل على التلفزيون لأدعو الأمريكيين للسفر في الولايات المتحدة خلال تفشي الوباء".

ولم يذهب منوشين أبعد في هذا السجال واكتفى بإصلاح خطأه الأول، ووضع العلم الأمريكي على التغريدة.

المصدر: "تويتر"