سالفيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على الصين

دعا ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي اليميني المعارض ووزير الداخلية السابق الاتحاد الأوروبي، للنظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين لاعتبارات حماية البيئة.

وقال سالفيني اليوم الخميس في مؤتمر حول مقترحات حزبه الخاصة بحماية البيئة: "نفرض (في أوروبا)، كما يجب، آلاف القواعد والنظم على رجال الأعمال والعاملين.. لكن في الصين لا يتم احترام أي مسألة تتعلق بحقوق العمل والبيئة"، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل حماية البيئة والعمال الأوروبيين ورجال الأعمال من "المنافسة غير العادلة من قبل الذين يفرغون المخلفات الصناعية القذرة في الماء أو في الهواء".

ويرى سالفيني أن الوضع "يتطلب إذا لزم الأمر أيضا، الحماية الاقتصادية من خلال فرض الرسوم، وليس فقط لأسباب اقتصادية حصرا".

وأضاف: "لا أريد الخوض في قضية انتشار فيروس كورونا، وهو ما يبدو واضحا بالنسبة لي من أين انطلق. إذا أردنا حماية البيئة، فيجب حمايتها في جميع القارات الخمس، خاصة أن الذين على الجانب الآخر من العالم يقومون بغزونا بمنتجات بأقل تكلفة دون أي احترام للبيئة".

المصدر: وكالة "آكي"