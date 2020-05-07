الولايات المتحدة.. وفاة أول مهاجر معتقل بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل وفاة أول مهاجر محتجز بفيروس كورونا، وذلك وسط تفشي العدوى في مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد والبالغ عددهم نحو 30 ألفا.

وقالت وكالة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا إن الضحية هو رجل عمره 57 عاما وكان محتجزا في مركز "أوتاي ميسا" التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، نقل إلى المستشفى في نهاية أبريل الماضي وتوفي أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن المتوفي كان يحمل جنسية السلفادور وعانى من داء السكري وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1980 مع والدته وشقيقاته وكان يعيش بمنطقة لوس أنجليس واحتجز في يناير.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مركز احتجاز المهاجرين "أوتاي ميسا" الواقع قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، في نهاية مارس الماضي.

ويتصدر المركز الذي بإمكانه استيعاب ما يصل إلى 2000 محتجز وسجين، مراكز احتجاز أخرى في الولايات المتحد بعدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت فيه 132 إصابة، حسب بيانات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

المصدر: رويترز