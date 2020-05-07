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باكستان تعتزم رفع إجراءات الإغلاق العام رغم زيادة وتيرة تفشي كورونا

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باكستان تعتزم رفع إجراءات الإغلاق العام رغم زيادة وتيرة تفشي كورونا
Reuters Lim Huey Teng
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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حدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم السبت المقبل موعدا لرفع إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، رغم أن زيادة وتيرة الحالات في البلاد لا تزال تتسارع.

وقال خان اليوم الخميس، إن القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن.

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وأضاف خان في خطاب بثه التلفزيون: "قررنا إنهاء هذا الإغلاق الآن... نعرف أننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى (الإصابات) تصاعدا. لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه".

وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة. وسجلت يوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بلغت 1523 حالة.

المصدر: "رويترز"

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