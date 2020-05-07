بومبيو ينعى والده.. وكوريا الجنوبية تعزي: دافع عن حريتنا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن والده فارق الحياة الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 90 عاما إثر مضاعفات عملية جراحية.

وأكد على حسابه الشخصي في "تويتر" أن والده، واين بومبيو، توفى يوم الخميس الماضي في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

ولفت بومبيو إلى أن والده كان أمريكيا من أصول إيطالية، ومن قدامى المحاربين في الحرب الكورية حيث كان من عناصر قوات البحرية.

Last Thursday, my father, Wayne Pompeo, passed away in Orange, CA from surgery complications at age 89. We miss him and are lifted by the prayers and memories being sent to us. pic.twitter.com/ZreLD4bKT8 — Mike Pompeo (@mikepompeo) May 5, 2020

وكشف الوزير أن والده عمل لدى الشركة نفسها على مدى نحو 50 عاما، حيث التقى بوالدته أثناء محادثات هاتفية.

وذكر الوزير أن والده كان يدرب الفرق المحلية للبيسبول وكرة السلة، وتابع: "علمني على العمل بدأب وكيفية رمي كرة والتنافس وأهميته في كل ما فعلته".

من جانبها، بعثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ–هوا، اليوم الخميس برسالة تعزية إلى بومبيو في وفاة والده، شددت فيها على أن واين بومبيو لكونه من قدامى المحاربين في الحرب الكورية، "دافع عن حريتنا وديمقراطيتنا".

وتابعت: "ستكون كوريا وشعبها ممتنين إلى الأبد لخدمته وتضحيته التي ستعيش على روح التحالف الكوري-الأمريكي القوي".

وانضم واين بومبيو إلى البحرية الأمريكية عام 1951 وشارك في الحرب الكورية على السفينة البحرية "يو إس إس روبرتس".

المصدر: RT + يونهاب