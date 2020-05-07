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ألمانيا.. امرأة تطلق النار داخل عيادة والبحث جار عنها

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ألمانيا.. امرأة تطلق النار داخل عيادة والبحث جار عنها
Reuters Michele Tantussi
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أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خفيفة جراء حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الخميس في عيادة طبيب في مدينة كولونيا، مشيرة إلى أن البحث جار عن امرأة مشتبه بها في الحادث.

وحسب بيانات الشرطة، أشهرت المرأة المذكورة مسدس غاز، وأطلقت عدة رصاصات داخل العيادة الواقعة في حي نيوماركت.

وكان في العيادة لحظة وقوع الحادث طبيب ومساعده وعدد من المرضى.

وغادرت المرأة موقع الحادث قبل وصول الشرطة والبحث جار عنها.

وفتشت الشرطة شقة المرأة، وفرضت طوقا على المنطقة، وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة وتجنب الاقتراب من موقع الحادث.

وأفادت بعض التقارير بأن المرأة كانت تتلقى العلاج النفسي في هذه العيادة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية

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