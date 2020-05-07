الكشف عن دواء تركي ينتظر الترخيص لمعالجة مرضى كورونا

أفادت وكالة "الأناضول" اليوم، بأن جامعة العلوم الصحية التركية طورت بالتعاون مع شركة "VSY" لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، دواء جديدا لفيروس كورونا أطلق عليه اسم "TR-C 19".

ونقلت الوكالة عن البروفسور جودت أردول، رئيس جامعة العلوم الصحية، أن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت.

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وأضاف أردول أن تركيا خطت خطوات هامة في البحث عن علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى ما تشهده اليوم من "اختبار هام ومنعطف تاريخي" في التعاون بين الجامعات وشركات صناعة الأدوية.

وذكر البروفيسور أن الدواء الذي تم إنتاجه باسم "TR-C 19" تمكن من تحييد فيروس كورونا، وقد أصبح جاهزا لتطبيقه على المرضى المتطوعين المصابين بالفيروس.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "VSY" أرجان وارليباش، إن "TR-C 19" يعد من أهم مشاريع الشركة باعتباره يخص وباء كورونا الذي يشكل تهديدا على الصحة العالمية، كما أشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين شركته وجامعة العلوم الصحية في تحقيق هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأن سير الوباء بات تحت السيطرة، وذلك بعد تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة الحالات النشطة لأول مرة.

المصدر: "الأناضول"