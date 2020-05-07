روسيا: لا يمكن لأي ظروف بما في ذلك كورونا أن تعيق تطوير التعاون مع الصين

قال السفير الروسى لدى الصين اندريه دينيسوف، إنه لا يمكن لأية ظروف مهما كانت، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، أن تعيق تطور التعاون المطرد بين موسكو وبكين فى مختلف المجالات.

وأضاف السفير، في حديث له خلال مشاركته في جسر تلفزيوني روسي صيني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى: "أود أن أرحب بجميع المنظمين والمشاركين في مؤتمر الفيديو اليوم، وأشكرهم على تنظيمه".

وشدد على أن تنظيم الفعالية بحد ذاته، يؤكد ويدل على أنه لا توجد ظروف، بما في ذلك جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، يمكنها أن تعيق التطور المطرد للتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات. وقال: "معا نستطيع ان نتغلب على كل المشاكل مهما كانت".

المصدر: نوفوستي