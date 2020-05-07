البابا: الفنانون يجعلوننا نفهم الجمال المحيط بنا

بارك بابا الفاتيكان فرنسيس الفنانين "لأنهم يجعلوننا نفهم الجمال المحيط بنا في العالم"، ودعا "للصلاة من أجلهم كي يباركهم الرب".

إقرأ المزيد

وأشاد البابا فرنسيس بالفن والفنانين في عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي تم بثه بالفيديو جراء حالة طوارئ فيروس كورونا، كما رفع الصلاة لأجل الفنانين "داعيا الله أن يباركهم ويبارك أعمالم".

وأوضح: "تلقيت أمس رسالة من مجموعة من الفنانين الذين شكروني على الصلاة التي أقيمت لأجلهم"، في 27 أبريل الماضي.

وأضاف "أود أن أطلب من الرب أن يباركهم لأن الفنانين يجعلوننا نفهم ما هو الجمال".

وخلص فرنسيس إلى القول إنه "بدون الجمال لا يمكن فهم الإنجيل"، فـ"لنصل مرة أخرى لأجل الفنانين".

المصدر: وكالة "آكي"