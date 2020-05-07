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رقم قياسي .. روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم

البرازيل تسجل زيادة قياسية في الإصابات بكورونا

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البرازيل تسجل زيادة قياسية في الإصابات بكورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10503 خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.

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وبذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 125218 إصابة و8536 وفاة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الإصابات الجديدة زادت بحوالي 9,2 % خلال اليوم الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بحوالي 7,8%.

في وقت سابق من الأربعاء، أكد مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"

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