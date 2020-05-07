طائرة مع شريط القديس جاورجيوس تحلق فوق سان دييغو

حلقت طائرة مزينة بشريط القديس جاورجيوس، فوق مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، مقطع فيديو لهذه الرحلة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، تحت عنوان "شريط القديس جاورجيوس فوق سان دييغو".

يذكر، أن فعالية "شريط القديس جاورجيوس" لا تزال مستمرة في الولايات المتحدة. وتم تنظيم هذه الفعالية تحت إشراف رابطة "الشباب الروسي في أمريكا"، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، تم تنظيم مثل هذه الفعالية، في مدينتي شيكاغو ودالاس.

وفي يوم النصر بـ 9 مايو، ستحلق طائرة مع شرائط القديس غيورغي، فوق المناطق المركزية في نيويورك.

المصدر: نوفوستي