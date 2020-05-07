الصين تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من مايو أيار، دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من مايو أيار، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

المصدر: رويترز