إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بكورونا

قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، يوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

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وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.

ويثير الإعلان مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.

إلى ذلك، ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل بشكل قياسي يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس منذ مساء يوم الاثنين و600 وفاة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

المصدر: وكالات