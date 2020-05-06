مادورو: كاراكاس سترسل تقريرا حول محاولة الغزو البحري إلى محكمة لاهاي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أن كاراكاس تعتزم إرسال تقرير حول محاولة الغزو البحري إلى محكمة لاهاي، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل وزير الخارجية.

وقال مادورو للصحفيين: "أوعزت لوزير الخارجية خورخي أرياس بإرسال تقارير ومقاطع فيديو عن هذا العدوان إلى لاهاي لضمها إلى الدعوى القضائية الموجودة في المحكمة الجنائية الدولية".

Instruí al canciller @jaarreaza para que se remitan los informes, videos y contratos, que documentan esta nueva agresión del gobierno de los EE.UU. contra Venezuela, y haga una contundente denuncia ante el Consejo de Seguridad, miembros del MNOAL y las Naciones Unidas. pic.twitter.com/ejKimEXbu2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 6, 2020

وأعلنت فنزويلا، يوم الأحد، إحباط محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.

وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا.. تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا.. وتنفيذ انقلاب على السلطة".

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وأشار ريفيرول إلى أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة و"أسقطت" آخرين نزلوا على البر قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلن الثلاثاء، أن أحد المعتقلين الأمريكيين الذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات