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مادورو: كاراكاس سترسل تقريرا حول محاولة الغزو البحري إلى محكمة لاهاي

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مادورو: كاراكاس سترسل تقريرا حول محاولة الغزو البحري إلى محكمة لاهاي
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أن كاراكاس تعتزم إرسال تقرير حول محاولة الغزو البحري إلى محكمة لاهاي، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل وزير الخارجية.

وقال مادورو للصحفيين: "أوعزت لوزير الخارجية خورخي أرياس بإرسال تقارير ومقاطع فيديو عن هذا العدوان إلى لاهاي لضمها إلى الدعوى القضائية الموجودة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت فنزويلا، يوم الأحد، إحباط محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.

وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا.. تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا.. وتنفيذ انقلاب على السلطة".

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وأشار ريفيرول إلى أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة و"أسقطت" آخرين نزلوا على البر قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلن الثلاثاء، أن أحد المعتقلين الأمريكيين الذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

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