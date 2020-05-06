ترامب: ورثنا من إدارة أوباما نظاما صحيا سيئا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إدارته ورثت "نظاما صحيا سيئا" من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض للحديث عن مستجدات كورونا: "لقد كانت كارثة في عهد الرئيس أوباما، وهي رعاية صحية سيئة للغاية.. ما نريد القيام به هو إنهائها وتقديم رعاية صحية جيدة.. سيكون لدينا رعاية صحية كبيرة".

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وأضاف: "نعمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية، تم تحقيق نتائج جيدة في المعركة ضد كورونا".

​كما أكد الرئيس الأمريكي أن أحد أبرز المدلولات الإيجابية على طريقة تعامل إدارته مع أزمة كورونا هو افتتاح معامل للكمامات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، يوم الأحد الماضي، أنه يعتقد بأنه سيكون لدى بلاده لقاح ضد فيروس كورونا المستجد نهاية هذا العام.

​وأكد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أنه بادر إلى إغلاق الولايات المتحدة منذ البداية رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا.

المصدر: وكالات