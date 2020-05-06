البيت الأبيض: العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبات الأمل والخيانة

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط.

وأضافت كايلي ماكناني أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين.

وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية.

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وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه "بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر" ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية الذي وقعه البلدان في يناير.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على الاتفاق، معتبرا أنها قد لا تطبق الصفقة.

المصدر: وكالات