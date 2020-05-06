واشنطن: المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يزور قطر للقاء ممثلي "طالبان" ومن ثم باكستان والهند

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي المعني بأفغانستان، زلماي خليل زاد، سيزور قريبا قطر للقاء ممثلي حركة "طالبان"، ومن ثم يتوجه إلى باكستان والهند.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان سيؤكد على تطبيق اتفاق السلام في أفغانستان وسيبحث التعاون بين كل الأطراف على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السفير الأمريكي غادر الثلاثاء وسيجتمع مع ممثلين عن حركة "طالبان" في الدوحة بالإضافة إلى مسؤولين من حكومتي الهند وباكستان خلال زيارته لنيودلهي وإسلام أباد.

I am saddened to hear of Mujahid Kakar's passing. He was a great journalist, and embodied the importance of press freedom. He will be remembered for the many contributions he made to Afghanistan's progress in building a dynamic and responsible press. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) May 5, 2020

RT

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد صرح بأن حركة "طالبان" الأفغانية لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق جرى توقيعه هذا العام، وسط دلائل على أن الاتفاق الهش يتعرض لضغوط.

وقال إسبر للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت "طالبان" تفي بالتزاماتها: "لا أعتقد أنهم كذلك".

وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة الأفغانية لا تفي أيضا بالتزاماتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الأفغانية ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

وصرح إسبر بأن الحكومة الأفغانية و"طالبان" بحاجة إلى أن ينخرطا معا ويحرزا تقدما وفقا للبنود الموضوعة.

المصدر: RT + وكالات