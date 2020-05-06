ترامب: جائحة كورونا أسوأ من هجوم بيرل هاربر وأحداث 11 سبتمبر

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد أسوأ من هجوم اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية أو أحداث 11 سبتمبر 2001.

وقال ترامب، في تصريح صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "واجهنا أسوأ هجوم تعرضت له بلادنا في أي وقت مضى، هذا في الحقيقة أسوأ هجوم تعرضنا له... كان يجب آلا يحدث ذلك".

وأضاف ترامب أن تداعيات جائحة فيروس كورونا "أسوأ من بيرل هاربر"، في إشارة إلى الهجوم الجوي المفاجئ الذي أودى بحياة أكثر من 2400 أمريكي ودفع الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية.

كما اعتبر أن تفشي فيروس كورونا المستجد "أسوأ من مركز التجارة العالمي"، متحدثا عن هجمات 11 سبتمبر 2001 التي خلفت نحو 3 آلاف قتيل.

من جهة أخرى، جدد ترامب عزمه على "إعادة فتح البلاد"، مشيرا إلى أن الناس يتحملون البقاء في المنازل لوقت طويل.

وأردف الرئيس الأمريكي أنه يريد أن يرى "المدارس مفتوحة كلما كان ذلك ممكنا"، إلا أنه أشار إلى ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المدرسين الكبار في السن أكثر من 60 عاما والمصابين بمشاكل صحية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ1249791 حالة، وكذلك الأولى من حيث عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الجائحة بـ73633 متوفيا.

المصدر: وكالات