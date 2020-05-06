مرتزقة الانقلاب الفاشل ضد مادورو يهددون بقتل مراسلة RT في فنزويلا

تلقت مراسلة RT في كاراكاس تهديدا بالقتل من مرتزقة شركة Silvercorp USA الأمنية الأمريكية، التي اعتقل الأمن الفينزويلي عناصر منها بعد أن حاولوا تنفيذ انقلاب على السلطة في فنزويلا

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وكانت شركة Silvercorp قد نشرت الأحد الماضي على حسابها في "تويتر"، تغريدة أعلنت فيها أنها بصدد الدخول لفنزويلا لتنفيذ عملية على أراضيها، تشارك فيها 60 مواطنا فنزويليا ومواطنان أمريكيان. ومن اللافت أن الشركة أرفقت التغريدة بهاشتاغ @realDonaldTrump.

بعد ذلك، أعادت مراسلة RT في فنزويلا، إيريكا أورتيغا، نشر هذه التغريدة على حسابها في "تويتر"، مع تعليق كتبت فيه: "يقول رئيس الشركة جوردان غودرو إن 60 فنزويليا وأمريكيان يشاركون في العملية". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص سبق وخدموا في القوات الأمريكية الخاصة.

وردت Silvercorp على تغريدة مراسلتنا بالقول في تغريدة جوابية: "يتلقى المرتزقة أموالا مقابل عملهم. لكن سيسرني القيام بهذه المهمة مجانا لتخليص العالم من مثيلاتك الداعمات لمادورو".

وتعتقد إيريكا أن التغريدة كتبها غودرو بنسفه.

وأثارت التغريدة صدى واسعا حيث عبر كل من نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والسفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن تضامنهم مع المراسلة.

ولاحقا، تم حذف التغريدة التي تضمنت التهديدات للمراسلة من الحساب.

وقالت السفارة الروسية بسخرية: "لاحظنا التهديد الصريح الموجه إلى مراسلة RT، في حين تلتزم السلطات الأمريكية والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يحبون البحث عن منتهكي حرية التعبير خارج حدود الولايات المتحدة، الصمت. يبدو أنهم مشغولون بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)".

وعلقت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان، عبر "تويتر" على الموضوع وقالت: "هدد عناصر سابقون في قوات الكوماندوز الأمريكية بقتل مراسلتنا في فنزويلا إيريكا أورتيغا، بعد أن كتبت في تويتر عن غزو المرتزقة من الولايات المتحدة ومحاولتهم تنفيذ انقلاب".

Бывшие американские спецназовцы угрожали убить нашу журналистку.



Эрика Ортега, корреспондент RT в Венесуэле, написала в твиттере о вторжении в страну наемников из США и их попытке переворота. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 6, 2020

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المصدر: RT