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ترامب: سأوسع فريق العمل المعني بفيروس كورونا ولم أعلم مدى شعبيته عندما تحدثت عن تقليصه

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ترامب: سأوسع فريق العمل المعني بفيروس كورونا ولم أعلم مدى شعبيته عندما تحدثت عن تقليصه
Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء فريق العمل لمكافحة فيروس كورونا.
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينوي توسيع تشكيلة فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بمستوى شعبية هذه المجموعة.

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وذكر ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال فعالية بمناسبة يوم الممرضين الوطني، أنه سيعلن عن عضوين 2 أو 3 أعضاء جدد في فريق العمل حتى حلول يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه هذه المجموعة تركيز اهتمامها على مسألة العلاج وتخفيف القيود لقطاع العمل والحياة العامة.

وأشار ترامب إلى أنه كان يعتبر أنه قادر على حل فريق العمل بشكل أسرع، لكن لم تكن لديه فكرة عن مدى شعبيته عندما بدأ يتحدث عن تقليصه، مبينا: "هذا الأمر يقدره الجمهور".

وأصر الرئيس الأمريكي مع ذلك على أنه في مرحلة معينة لن تبقى هناك حاجة إلى استمرار أنشطة فريق العمل.

وسبق أن أعلن ترامب أنه ينوي حل فريق العمل لمكافحة فيروس كورونا، والذي يضم مسؤولين كبار من إدارته وخبراء علميين بارزين.

المصدر: RT + وكالات 

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