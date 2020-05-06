تركيا تسجل 4917 حالة شفاء من فيروس كورونا مع زيادة طفيفة لمعدلي ارتفاع الإصابات والوفيات

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، أكثر من 4900 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، وسط ارتفاع طفيف لمعدلي زيادة الإصابات والوفيات على أساس يومي.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2254 ليصل إلى مستوى 131744 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 1 مايو 2188 حالة، وفي 2 مايو 1983، وفي 3 مايو 1670، وفي 4 مايو 1614، وفي 5 مايو 1832.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3584 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 1 مايو 84، وفي 2 مايو 78، وفي 3 مايو 61، وفي 4 مايو 64، وفي 5 مايو 59.

Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/bn3Wn0nAUB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 78202 شخصين بعد تسجيل 4917 حالة شفاء جديدة.

وقد أعلن وزير الصحة التركي، في وقت سابق من الأربعاء، أن بلاده تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

المصدر: RT