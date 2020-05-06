الجيش الفرنسي ينفي إصابة بعثته بكورونا أثناء الألعاب العسكرية بالصين

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إصابة أي من جنودها ورياضييها بفيروس كورونا المستجد أثناء الألعاب العسكرية العالمية التي احتضنتها مدينة ووهان الصينية في أكتوبر 2019.

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وأوضح بيان الوزارة أن البعثة الفرنسية كانت مؤلفة من 406 أشخاص منهم 281 رياضي وأكثر من مئة رياضي عسكري محترف، مشددة على أنهم "خضعوا جميعا لمتابعة طبية قبل وأثناء وبعد الألعاب، بفضل فريق طبي ضم نحو عشرين فردا. ولم يتم الإعلان عن أية حالات حمى أو دخول للمستشفى بسبب أعراض مشابهة لمرض كوفيد-19".

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن العديد من المشاركين في الألعاب المذكورة بمدينة ووهان، مصدر انتشار الفيروس، قالوا إنهم عادوا من المدينة وهم مرضى، ما أثار فرضية إصابتهم بالعدوى.

المصدر: "لوفيغارو"