إسبانيا تمدد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا أسبوعين آخرين

مددت إسبانيا حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا لأسبوعين آخرين بدءا من الأحد، ما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام.

ووافق البرلمان اليوم الأربعاء، على هذا الإجراء بعدما حشد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، الذي يقود تحالفا حكوميا هشا، الدعم الكافي من أحزاب المعارضة لإجراء التصويت.

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وتخضع إسبانيا التي سجلت أكثر من 25 ألف وفاة بمرض "كوفيد-19"، لقيود العزل منذ 14 أبريل، وتنتهي حالة الطوارئ الراهنة عند منتصف ليل السبت القادم.

ورغم تحسن الوضع، يقول سانتشيث "إن من الضروري استمرار بعض القيود على الحركة للإبقاء على العدوى تحت السيطرة".

وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا ارتفاعا بـ224 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تسجيل السلطات الصحية أقل من 200 وفاة خلال ثلاثة أيام متتالية، علما أن السلطات سجلت الثلاثاء 185 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 25857 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ685 حالة جديدة منذ أمس، وأصبح 220325 إصابة.

وتماثل 126 ألف مريض للشفاء من كورونا في إسبانيا حتى اليوم.

المصدر: وكالات