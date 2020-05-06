ميركل: ألمانيا تجاوزت المرحلة الأولى للجائحة وبإمكاننا تخفيف القيود

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن بلادها تجاوزت المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا وسط تباطؤ وتيرة انتشاره، ما يمكن من تخفيف الإجراءات التقييدية.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "إننا تجاوزنا المرحلة الأولى للجائحة، لكن يجب أن نفهم أننا لا نزال، على الرغم من ذلك، في بداية المسار، سنتعامل مع هذا الفيروس لوقت طويل".

وأضافت ميركل: "وصلنا إلى النقطة التي تم فيها تحقيق الهدف المعلن لإبطاء انتشار الفيروس، وتمكنا من حماية نظامنا للرعاية الصحية... ما يعطي إمكانية بحث وتنسيق الإجراءات اللاحقة لتخفيف القيود".

وأوضحت المستشارة الألمانية أن عدد الإصابات المسجلة الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد لا يتجاوز مستوى 1000 حالة على مدار عدة أيام، الأمر الذي يسهل مراقبة شبكة الاتصالات للمرضى.

واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات 16 ولاية ألمانية حول ضرورة اتخاذ كل التدابير لمنع ظهور أي بؤر للتفشي على المستوى المحلي وانتشاره في البلاد.

وقالت: "إننا نسلك طريقا جريئا... يمكننا أن نتصرف ببعض الجرأة لكن يجب أن نظل حذرين".

وذكرت أن السلطات اتخذت قرارا بإبقاء الإجراءات التقييدية حتى 5 يونيو، لكنها وافقت على تخفيفها، ما يشمل السماح لاجتماع أفراد عائلتين اثنتين مع فتح مزيد من المحلات التجارية، ومع الحفاظ على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في العالم حيث سجلت في البلاد حتى الآن 167372 إصابة مؤكدة بالمرض، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى، وتبلغ هذه الحصيلة 6993 حالة.

المصدر: وكالات