الخارجية الأمريكية: بومبيو يبحث الرقابة على السلاح مع لافروف

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة الرقابة على السلاح.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بومبيو بحث مع لافروف "الخطوات التالية بشأن مسائل الرقابة على الأسلحة".

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا "عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهودنا العالمية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا".

المصدر: RT