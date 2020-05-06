أفغانستان.. اعتقال أعضاء من "شبكة حقاني" و"داعش" بسبب هجمات في كابل

قالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان، يوم الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على 8 أعضاء في شبكة تضم متشددين من "داعش" و"شبكة حقاني".

وأضافت المديرية الوطنية للأمن أن العناصر التي اعتقلت مسؤولة عن هجمات دموية في العاصمة كابل، بما في ذلك هجمات استهدفت مصلين من السيخ.

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وجاءت الاعتقالات بعد أن شنت قوات خاصة غارة على عقار في كابل مساء الثلاثاء، وضبطت أسلحة ومتفجرات وقتلت 5 من أعضاء الشبكة المشتركة.

وأفادت المديرية بأن المجموعة كانت مسؤولة عن إطلاق النار على مصلين في مجمع للسيخ، وفي احتفال كبير حضره كثيرون من أقلية الهزارة، وكذلك هجمات صاروخية استهدفت مراسم أداء الرئيس أشرف غني اليمين وهجمات على قاعدة باغرام الجوية.

وسلط العنف الضوء على التحديات التي تواجه تأمين سلام دائم في أفغانستان حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاق سحب القوات مع حركة طالبان في فبراير.

وامتنعت "طالبان أفغانستان" منذ توقيع الاتفاق عن شن هجمات واسعة النطاق على القوات الأجنبية أو في المراكز الرئيسية، على الرغم من أنها مستمرة في مهاجمة قوات الأمن الأفغانية في جميع الأقاليم، كما أن لتنظيم "داعش" الذي ليس طرفا في الاتفاق وسبق أن حارب طالبان، وجود صغير في أفغانستان، تحديدا في الشمال، لكنه نفذ رغم ذلك هجمات كبيرة إلى الجنوب في العاصمة.

أما شبكة حقاني المتشددة، التي تأسست في السبعينيات، فهي واحدة من أقوى الجماعات المرهوبة الجانب في أفغانستان وسبق أن ربطتها صلات بحركة طالبان.

المصدر: رويترز