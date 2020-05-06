إسرائيل توقع صفقة لتأجير اليونان نظام "هيرون" للطائرات المسيرة

قالت إسرائيل اليوم الأربعاء، إنها ستؤجر لليونان نظام "هيرون" للطائرات المسيرة، لتمكين أثينا من الدفاع عن حدود البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، أنه تم التوقيع رقميا على الاتفاق مع وزارة الدفاع اليونانية، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن اليونان ستستخدمها بالدرجة الأولى للدفاع عن الحدود، مضيفة أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل واليونان تتوسع.

وصرح يائير كولاس مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإسرائيلية "نأمل في توقيع اتفاقيات إضافية مع اليونان وكذلك مع شركاء أوروبيين آخرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الأمنية، في أوقات جائحة كورونا وما بعدها".

وبموجب الاتفاق، ستؤجر وزارة الدفاع الإسرائيلية نظام "هيرون" للطائرات المسيرة، الذي تصنعه شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة منذ ثلاث سنوات.

ونظام هيرون، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي وقوات بحرية حول العالم، مجهز بمنصات تصلح للأنشطة النهارية والليلية، ورادارات دورية بحرية واتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: رويترز