بوتين يشدد على أهمية تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في مواجهة كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على أهمية تبادل المعلومات بين مختلف الدول في سبيل محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم: "تبادل المعلومات في هذه المرحلة الصعبة للغاية بالنسبة للعالم كله يعد أمرا بالغ الأهمية، وأرى أن شركاءنا الأجانب مستعدون للتعاون البناء في هذا المجال".

وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم.

كما ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.

المصدر: نوفوستي