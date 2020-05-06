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بينيت يصدق على بناء 7000 وحدة سكنية استيطانية جنوب الضفة الغربية

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بينيت يصدق على بناء 7000 وحدة سكنية استيطانية جنوب الضفة الغربية
Reuters
الضفة الغربية
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صدق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة إفرات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت "صدق على توسيع مساحة مستوطنة إفرات بجنوب الضفة الغربية بحوالي 1100 دونم لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة"​​​.

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وتم الحصول على الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وأصدر الوزير تعليمات إلى مفوض الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بمنح أذن التخطيط.

المصدر: وكالات

 
 

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