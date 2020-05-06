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روسيا تبدأ بسحب عسكرييها المنخرطين بمكافحة كورونا في إيطاليا

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روسيا تبدأ بسحب عسكرييها المنخرطين بمكافحة كورونا في إيطاليا
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
عناصر لقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية ينفذون عملية تعقيم في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا
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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها ستشرع في سحب عسكرييها العاملين على مساعدة السلطات الإيطالية في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من هناك.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء اجتماع عقد اليوم، أن موسكو تبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس في سحب وحدات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الموجودة حاليا في إيطاليا، وطالب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، بتنظيم المراسم الاحتفالية الخاصة باستقبال هؤلاء العسكريين.

وأوعز شويغو لغيراسيموف بتسليمه الاقتراحات الخاصة بمنح حوافز تقديرية إلى العسكريين والأطباء وكل من تميزوا في عمليات التعقيم في المدن والمنشآت الإيطالية.

ومنذ 22 مارس الماضي، أرسلت روسيا إلى إيطاليا 15 طائرة عسكرية تقل عناصر لقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وأطباء وخبراء في مجال الأمراض المعدية، بغية مساعدة حكومة روما في تجاوز جائحة الفيروس التاجي التي أودت بأرواح أكثر من 29 ألفا من مواطني إيطاليا.

المصدر: نوفوستي

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