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ماليزيا.. تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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ماليزيا.. تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا
Reuters
ماليزيا
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أعلنت ماليزيا عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6428، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 107".

وبدأ آلاف الماليزيين، الاثنين، بمزاولة أعمالهم، بعد تخفيف الحكومة لقيود كانت قد فرضتها على التنقلات والأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز 

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