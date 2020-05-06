أرقام كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع وسانتشيز يمتنع عن رفع القيود حاليا

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسباتيا ارتفاعا بـ224 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تسجيل السلطات الصحية أقل من 200 وفاة خلال ثلاثة أيام متتالية.

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وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 25857 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ685 حالة جديدة منذ أمس، وأصبح 220325 إصابة.

وتماثل 126 ألف مريض للشفاء من كورونا في إسبانيا حتى اليوم.

وسجلت السلطات الإسبانية أمس 185 وفاة جراء كورونا.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان الإسباني اليوم إمكانية تمديد حالة التعبئة المعلنة في البلاد على خلفية جائحة كورونا للمرة الرابعة على التوالي.

وأعرب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز عن قناعته التامة بضرورة إبقاء القيود المفروضة لردع تفشي الفيروس التاجي لعدة أسابيع أخرى، محذرا من أن رفعها الآن سيكون خطأ.

المصدر: El País