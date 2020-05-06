تركيا: 128 دولة طلبت منا مستلزمات طبية لمكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من أنقرة مستلزمات طبية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير:"تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق.. لغاية اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير. ولبّينا نصف هذه الطلبات تقريبا".

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ولفت أوغلو إلى أن تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطا للعلاج.

وأكّد على أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا كدولة نموذجية في هذا الصدد.

وشدّد على أن هذه المساعدات ستساهم مستقبلا في أن تكون تركيا بمثابة "ماركة" لمصدر موثوق به.

المصدر: الأناضول