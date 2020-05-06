الصين تعرب عن استعدادها لزيادة تمويل الجهود الأممية لمحاربة كورونا

أعربت الصين عن استعدادها لزيادة تمويلها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن بكين ستوسع، إذا لزم الأمر، نطاق تمويلها لدعم مبادرة الأمم المتحدة لتسريع وتيرة تطوير لقاحات وعلاج للفيروس التاجي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم زيادة التمويل الصيني.

وفي معرض تعليقها على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية انتقاما من كيفية تعامل بكين مع أزمة كورونا، حذرت المتحدثة من أن هذه الخطوة ستضر بجميع الأطراف المنخرطة.

وشددت الدبلوماسية الصينية على ضرورة وقف استخدام التعريفات الجمركية كسلاح، وحثت الولايات المتحدة على الكف عن تحميل أطراف أخرى المسؤولية عن تفشي الفيروس التاجي.

ورفضت المتحدثة مرة أخرى الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بالوقوف وراء انتشار الفيروس المستجد، قائلة إن هذه المزاعم لا أساس لها.

المصدر: رويترز