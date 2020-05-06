حكومة ألمانيا تتفق مع ولاياتها على سبل تخفيف الإغلاق العام

اتفقت الحكومة الألمانية والولايات على سبل تخفيف إجراءات الإغلاق العام، بشروط معينة، وأن تكون كل ولاية هي التي ستحدد الإجراءات الخاصة بفتح أي من مناح الحياة العامة تدريجيا.

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وأفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" بأن الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات اتفقتا على أن بالإمكان إعادة فتح كل المتاجر وأماكن الرياضة المفتوحة للهواة، بشروط معينة، كما ستتخذ كل ولاية، من الولايات الألمانية، قراراتها بنفسها بشأن الحد من المخالطة بين الناس.

وأعد رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلج براون، ورؤساء المستشاريات الإقليمية الوثيقة، التي تحمل تاريخ الخامس من مايو الحالي، من أجل مؤتمر عبر الفيديو من المقرر أن تعقده المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية وعددها 16 في وقت لاحق اليوم.

ومن غير الواضح من المسودة متى سيتم استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. وتريد بعض الولايات الألمانية أن يبدأ الدوري مرة أخرى في 15 مايو أيار، وقال شخصان على دراية بالاستعدادات لرويترز إنه من المحتمل أن يُعطى الضوء الأخضر لاستئناف الدوري عندئذ.

وتقول مسودة الوثيقة إن بداية المباريات يجب أن يسبقها أسبوعان من الحجر الصحي، ربما كمعسكر تدريب.

المصدر: رويترز