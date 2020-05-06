مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو القادم
Reuters Benoit Tessier
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وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في القراءة الأولى على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا حتى 10 يوليو القادم.
وعوض التصديق على مشروع قرار حول تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، قرر مجلس الشيوخ تمديدها إلى 10 يوليو.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، السبت الماضي أن مجلس الوزراء أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.
وأسفر فيروس كورونا عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن في فرنسا، فيما تجاوز عدد المصابين 270 ألف مصاب.
المصدر: وكالات