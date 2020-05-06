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بينهم ضابط رفيع.. مقتل 3 عناصر من "الحرس الثوري" جراء اشتباك بشمال غرب إيران

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بينهم ضابط رفيع.. مقتل 3 عناصر من
Reuters Morteza Nikoubazl
عناصر للحرس الثوري الإيراني
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نعى الحرس الثوري الإيراني ثلاثة من عناصره قتلوا أمس الثلاثاء جراء اشتباك مع "خلية إرهابية مناوئة للثورة" وقع في محافظة كردستان بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وأكد الحرس الثوري في بيان له، حسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أن أحد عناصره الذين لقوا مصرعهم جراء الاشتباك في قضاء ديواندرة هو ضابط برتبة عقيد اسمه شكيبا سليمي.

وأعلن البيان عن مقتل عدد من عناصر "الخلية الإرهابية"، دون الكشف عن عددهم وتفاصيل إضافية أخرى عن الحادث.

ومن المقرر أن تقام مراسم تشييع القتلى الثلاثة اليوم الأربعاء، مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: تسنيم + أ ف ب

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