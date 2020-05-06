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تايلاند تشهد انخفاضا ملموسا في الإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

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تايلاند تشهد انخفاضا ملموسا في الإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي
Reuters
تايلاند
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أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال توفيسان وايزانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة COVID -19 الحكومي:" تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعود لفتاة عمرها 27 عاما عادت من روسيا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل أسترالي يبلغ من العمر 69 عاما كان مديرا للفنادق في إقليم فانج نجا الجنوبي".

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وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2998 ، والوفيات 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير، كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2761 شخصا.

وكانت السلطات الصحية التايلاندية قد سجلت أمس الثلاثاء إصابة واحدة بفيروس كورونا، دون رصد وفيات جديدة، وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من مارس الماضي.

المصدر: وكالات 

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